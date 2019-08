Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, gibt heute die zukünftige Unternehmensstruktur der DIC-Gruppe bekannt.

Durch den Zusammenschluss mit der GEG German Estate Group AG ("GEG") im Juni 2019 hat die DIC ihr auf Gewerbeimmobilien spezialisiertes Investment- und Asset Management weiter gestärkt und ihre institutionelle Investorenbasis um nationale und internationale Kapitalgeber erweitert. Darüber hinaus hat sie ihre Kapazität im Entwicklungsgeschäft deutlich ausgebaut.

Künftig wird die DIC ihre Investment- und Asset Management-Aktivitäten für Dritte (Geschäftssegment Institutional Business) unter der Marke GEG bündeln und kann damit ihren institutionellen Investoren fokussiert und schlagkräftig die gesamte Bandbreite immobiliärer Dienstleistungen anbieten. Dirk Hasselbring, bisher verantwortlicher Vorstand für das Fondsgeschäft der DIC, wechselt in den Vorstand der GEG und leitet gemeinsam mit Christian Bock, der seit Gründung der GEG in 2015 für den Auf- und Ausbau der Investment- und Asset Management-Plattform verantwortlich ist, dort das institutionelle Geschäft. Sonja Wärntges, CEO der DIC Asset AG, übernimmt zum 01. Oktober 2019 den Aufsichtsratsvorsitz der GEG von Ulrich Höller. Im Bereich Institutional Business hat die DIC über ihre Tochtergesellschaft GEG derzeit rund 5,3 Mrd. Euro Assets under Management. Sie erwirtschaftet Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...