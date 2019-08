Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben die Zinssenkung bei ihrer Ratssitzung am 30. und 31. Juli eher als "Neukalibrierung" denn als Beginn eines aggressiveren Lockerungszyklus gesehen. Deshalb zögerten sie mit Äußerungen, welche Schritte sie in Zukunft ergreifen könnten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die Notenbanker gehen davon aus, dass die Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik nicht so bald nachlassen werde, was für "anhaltenden Gegenwind" für die US-Wirtschaftsaussichten sorge. Sie äußerten sich nicht im Detail dazu, mit welchen Zinsschritten sie in den kommenden Monaten reagieren könnten und betonten die Notwendigkeit, flexibel zu sein. Bei der Sitzung im Juli hatte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent gesenkt. Die meisten Sitzungsteilnehmern hätten dies "als Teil einer Neukalibrierung der Geldpolitik oder einer Anpassung in der Mitte des Zyklus, in Reaktion auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Aussichten in den letzten Monaten", gesehen, heißt es im Protokoll. Mehrere Notenbanker favorisierten demnach, die Zinsen konstant zu halten. Zwei Vertreter hatten sich dagegen wegen der "hartnäckig niedrigen" Inflation für eine Senkung um 50 Basispunkte ausgesprochen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 220.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,4 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.928,50 -0,02% Nikkei-225 20.609,01 -0,05% Hang-Seng-Index 25.990,08 -1,07% Kospi 1.955,56 -0,46% Shanghai-Composite 2.869,00 -0,39% S&P/ASX 200 6.507,20 +0,37%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Trotz guter Vorgaben von der Wall Street halten sich die Anleger an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag meist zurück. Als Grund dafür nennen Händler Konjunktursorgen, nachdem ein Einkaufsmanagerindex in Japan für das produzierende Gewerbe den vierten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 lag. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli war zugleich weniger taubenhaft ausgefallen als erhofft. Auch das dämpft die Kauflaune. Daneben warten die Investoren auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole, wo sich am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell zur Geldpolitik äußern wird. Unter den Einzelwerten steigen Shiseido in Tokio um gut 5 Prozent. Das Unternehmen profitiert vom Zustrom ausländischer Touristen nach Japan. In Hongkong fallen Henderson Land um 3,7 Prozent, nachdem das Immobilienunternehmen einen drastischen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr gemeldet hat. Die jüngste Zinsreform der chinesischen Zentralbank, die Kredite an kleinere Unternehmen verbilligen soll, sei in Hongkong wirkungslos verpufft, sagt das Brokerhaus Guodu Hong Kong. Die Zinsen für Hypothekenkredite würden dadurch nämlich nicht niedriger, weshalb Aktien von Banken und Immobilienunternehmen nicht davon profitierten. Ebenfalls in Hongkong fällt der Kurs des Elektroautoherstellers BYD um gut 5 Prozent. Das Unternehmen hat zwar solide Halbjahreszahlen veröffentlicht, dürfte aber im laufenden dritten Quartal die Kürzung von Subventionen für Elektrofahrzeuge zu spüren bekommen, befürchtet Analyst Danny Chen von CGS-CIMB Securities. Die Aktie der Fluggesellschaft Qantas gewinnt in Sydney 2,9 Prozent. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018/19 wegen höhere Treibstoffkosten einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Allerdings kündigte Qantas einen Aktienrückkauf an und teilte mit, dass die Kerosinkosten im laufenden Geschäftsjahr vollständig abgesichert seien.

US-NACHBÖRSE

Nordstrom stiegen um 12,2 Prozent, nachdem die Quartalszahlen des Einzelhändlers besser als erwartet ausgefallen waren. L Brands gaben zunächst nach, erholten sich dann aber und legten um 0,8 Prozent zu. Das Unternehmen, zu dem auch die Dessous-Kette Victoria's Secret gehört, hatte im zweiten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet und auch einen enttäuschenden Ausblick auf das dritte Quartal gegeben. Allerdings hofft das Unternehmen offenbar, im Schlussquartal aufzuholen, denn es hielt an seinen Jahreszielen fest. Pure Storage gewannen 3,1 Prozent. Das Unternehmen hatte zwar für das dritte Geschäftsquartal einen Verlust gemeldet, seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019/20 aber angehoben. Keysight Technologies verbesserten sich um 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Positiv wurden auch die Drittquartalszahlen und der Ausblick von Synopsis aufgenommen. Die Aktie rückte um 1 Prozent vor.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.202,73 0,93 240,29 12,33 S&P-500 2.924,43 0,82 23,92 16,66 Nasdaq-Comp. 8.020,21 0,90 71,65 20,87 Nasdaq-100 7.733,22 0,90 68,75 22,17 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 669 Mio 703 Mio Gewinner 2.095 1.131 Verlierer 851 1.809 Unverändert 98 104

Fester - Eine Kombination aus Konjunkturoptimismus nach ermutigenden Einzelhandelszahlen bei gleichzeitig sinkenden Zinsen stützte. Zwei der größten Einzelhandelskonzerne des Landes hatten überzeugende Geschäftsberichte vorgelegt. Die Spekulation auf weitere Zinssenkungen erhielt indes mit dem Fed-Protokoll ein paar Kratzer - in der Folge kamen die Aktienkurse von den Tageshochs leicht zurück. Die US-Währungshüter werteten die Zinssenkung bei ihrer Julisitzung eher als "Neukalibrierung" denn als Beginn eines aggressiveren Lockerungszyklus. Im Einzelhandelssektor übertraf Lowe's die Erwartungen. Die Aktie schoss um 10,4 Prozent nach oben. Auch Target schnitt besser ab als erwartet. Der Kurs haussierte um 20,4 Prozent. Im Schlepptau ging es für Nordstrom um 5,5 Prozent nach oben. Bei Urban Outfitters übertraf der Gewinn die Markterwartung. Die Aktie legte um 6,9 Prozent zu. Für Tesla ging es um 2,2 Prozent nach unten, nachdem Walmart Klage gegen das Unternehmen eingereicht hatte. Teslas Solarmodule sollen für mindestens sieben Brände verantwortlich sein. Cree brachen nach einem schwachem Ausblick um 15,8 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 6,5 1,50 36,7 5 Jahre 1,47 4,4 1,42 -45,6 7 Jahre 1,53 3,5 1,50 -71,5 10 Jahre 1,58 3,1 1,55 -86,1 30 Jahre 2,07 3,8 2,03 -99,5

Die US-Rentennotierungen sanken mit dem Fed-Protokoll - vor allem am kurzen Ende des Marktes. Denn zweijährige Staatsanleihen zeigen sich besonders zinssensibel. Die falkenhafte Auslegung des Fed-Protokolls habe Zinssenkungsfantasie vom Markt genommen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1083 -0,0% 1,1088 1,1092 -3,3% EUR/JPY 117,96 -0,2% 118,20 118,19 -6,2% EUR/GBP 0,9141 +0,0% 0,9140 0,9137 +1,6% GBP/USD 1,2123 -0,1% 1,2131 1,2141 -4,9% USD/JPY 106,44 -0,1% 106,59 106,56 -3,0% USD/KRW 1206,65 +0,3% 1202,49 1202,06 +8,3% USD/CNY 7,0738 +0,2% 7,0632 7,0587 +2,8% USD/CNH 7,0853 +0,2% 7,0676 7,0630 +3,1% USD/HKD 7,8426 -0,0% 7,8431 7,8425 +0,1% AUD/USD 0,6765 -0,2% 0,6782 0,6777 -4,0% NZD/USD 0,6380 -0,4% 0,6403 0,6400 -5,0% Bitcoin BTC/USD 9.926,75 -1,1% 10.041,00 10.143,50 +166,9%

Am Devisenmarkt stützte das falkenhaft interpretierte Fed-Protokoll den Dollar, der Euro gab im späten Geschäft nach einem Tageshoch von 1,1107 auf 1,1087 Dollar nach. Nach Ansicht der Commerzbank dürfte die Powell-Rede aber den größten Einfluss auf die Euro-Wechselkurse haben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,48 55,68 -0,4% -0,20 +15,5% Brent/ICE 60,05 60,30 -0,4% -0,25 +8,6%

Die Ölpreise zeigten sich ohne klare Richtung. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA hatten sich etwas deutlicher als erwartet verringert. Allerdings stiegen die Benzinvorräte sowie die Gesamtlagerbestände. WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 55,68 Dollar. Die globaler gehandelte Sorte Brent verteuerte sich dagegen um 0,4 Prozent auf 60,30 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.500,76 1.502,40 -0,1% -1,64 +17,0% Silber (Spot) 17,05 17,15 -0,6% -0,10 +10,1% Platin (Spot) 848,93 852,55 -0,4% -3,62 +6,6% Kupfer-Future 2,56 2,59 -0,9% -0,02 -3,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 22, 2019 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.