Der DAX hat gestern nach einer kurzen Verschnaufpause ordentlich aufgedreht. Dabei gelang der Sprung über die Marke von 11.800 Punkten. Heute stehen wieder einmal die Notenbanken im Fokus. Zum einen wegen der Sitzungsprotokolle der Fed und der EZB, zum anderen wegen des Treffens in Jackson Hole. Bei den Einzelwerten geht es heute um L Brands, Splunk, Target, Tesla, Vonovia, E.ON, Osram, Bertrandt und Evotec. Zu Evotec hatte DER AKTIONÄR am Montag im Trading-Tipp des Tages ein Faktor-Zertifikat empfohlen, das sich seitdem sehr gut entwickelt hat. Die WKN lautet MF1GEH. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.