Zürich (awp) - An der Schweizer Börse dürften am Donnerstag zunächst keine dickeren Stricke zerrissen werden. Die Kurse könnten etwas abbröckeln, heisst es am Markt. Händler gehen von einem insgesamt eher ruhigen Geschäft vor dem Beginn des jährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming aus. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...