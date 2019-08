Während die Weltbevölkerung stark wächst und von der UNO im Jahr 2050 auf knapp zehn Milliarden Menschen geschätzt wird, entsteht gleichzeitig ein Mangel an Fläche zum Anbau von Lebensmitteln. Eine mögliche Lösung: Um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln trotzdem zu decken, kann im Bereich des Gartenbaus (Hortikultur) die Anbaufläche nicht mehr nur auf die ebene Fläche beschränkt werden, sondern muss auch in die Höhe erfolgen, zum Beispiel mit Regalsystemen. Damit lässt sich ein deutlich höherer Ertrag von Gemüse, Früchten, Algen und Kräutern auf einer deutlich geringeren Grundfläche erzielen. Beim sogenannten Vertical Farming spielt die Beleuchtung eine große Rolle, da das Sonnenlicht vor allem bei größeren Anlagen nicht alle Pflanzen auf jeder Ebene erreichen kann. Der Einsatz von Beleuchtung hat zusätzlich den Vorteil, dass der Anbau der Pflanzen unabhängig von der Tageszeit und Saison stattfinden kann. Damit lassen sich weitere Einsatzgebiete erschließen, wie zum Beispiel die Begrünung von Hotel- und Büroräumen oder die Pflanzenzucht im eigenen Heim über das ganze Jahr hinweg. Auch scheinbar ungeeignete dunkle Räume lassen sich mithilfe der speziellen Pflanzenbeleuchtung zur Aufzucht von Pflanzen nutzen.

Welche Vorteile bieten LEDs?

Die bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...