Schwielowsee (ots) - Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums lädt der Spezialreiseveranstalter TARUK im Oktober zu einer spektakulären Roadshow durch neun Städte ein. Unter dem Motto In 10950 Tagen um die Welt präsentiert der Brandenburger Kleingruppenspezialist seinen Gästen mit seiner Tournee beeindruckende Bilder, inspirierende Vorträge sowie wertvolle Insidertipps und Informationen zu Reisezielen auf allen fünf Kontinenten.



TARUK-Gründer Johannes Haape führt persönlich durch das Programm der Erlebnisabende. Ein Höhepunkt ist der Vortrag von Joey Kelly, der als Popstar und Extremsportler mit teilweise unglaublichen Survival- und Charity-Projekten die ganze Welt bereist hat. Auch die eindrucksvolle Multivisions-Show des bekannten Dokumentarfilmers und Fotografen Michael Fleck wird die Besucher in ihren Bann ziehen. Ein unterhaltsamer Rückblick auf die spannendsten Erlebnisse und Anekdoten aus der 30-jährigen TARUK-Geschichte darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.



Pro Abend erwartet Haape zwischen 400 und 700 Gäste, deren Fernweh und Reiselust er wecken möchte. Zwischen den Vorträgen stehen die TARUK-Produktspezialisten und -Länderprofis den Interessenten für Gespräche, nützliche Tipps und Beratung aus erster Hand zur Verfügung. Die Teilnahme lohnt sich nicht nur wegen des außergewöhnlichen Programms: Unter allen Gästen werden attraktive Preise verlost, darunter Freiflüge und sogar eine TARUK Reise!



"Seit 30 Jahren ist die TARUK-Devise, unseren Gästen die bereisten Länder echt, intensiv und authentisch näher zu bringen - ganz bewusst auch abseits typischer touristischer Pfade. Dieses Motto spiegelt sich auch in unserem Roadshow-Konzept wider. Ich freue mich auf neun tolle Abende mit vielen anregenden Gesprächen", so Johannes Haape.



Die Erlebnisabende Begegnungen mit der Welt finden in besonderen Eventlocations in Berlin, Hamburg, Dresden, Leipzig, München, Frankfurt, Stuttgart, Köln und Wien statt.



Weitere Informationen und Tickets (16,- EUR p. P.) unter www.taruk.com/roadshow.



Termine und Orte der TARUK-Roadshow (Beginn jeweils 19:00 Uhr)



1. Oktober 2019:Berlin (Urania Berlin)

2. Oktober 2019:Hamburg (Kulturkirche Altona)

7. Oktober 2019: Dresden (Hilton Dresden)

8. Oktober 2019: Leipzig (Stadtbad Leipzig)

9. Oktober 2019: München (Gasteig, Carl-Orff-Saal)

14. Oktober 2019: Frankfurt (Haus der Begegnung, Königstein)

15. Oktober 2019: Stuttgart (Das K, Kornwestheim)

17. Oktober 2019:Köln (Flora Köln)

29. Oktober 2019: Wien (MuTh - Konzertsaal der Wiener
Sängerknaben)

