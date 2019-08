1,2 Milliarden Dollar hat eine Weiterentwicklung von Systemen zur Raketenabwehr das Pentagon schon gekostet. Doch nun beendet es das Projekt.

Das Pentagon zieht bei einem milliardenschweren Raketenabwehrprojekt nach technischen Pannen die Notbremse: Das Programm werde gestoppt und ein entsprechender Vertrag mit Boeing am Donnerstag aufgelöst, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Konstruktionsprobleme seien so gravierend, dass deren Behebung entweder unmöglich oder zu kostspielig gewesen wäre.

Nun soll es den Angaben zufolge eine neue Ausschreibung für den Bau eines Abfangsystems der neuen Generation geben. Experten zufolge könnte es dabei unter anderem um eine Waffe gehen, die es auch mit Hyperschall-Raketen aufnehmen kann, wie sie von China und Russland entwickelt werden. Erwogen wird aber auch eine Entwicklung von Abwehrsystemen gegen ballistische Interkontinentalraketen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...