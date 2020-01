FRANKFURT (Dow Jones)--Der Werkstoffhersteller Covestro legt wegen der schwierigen Marktbedingungen den geplanten Ausbau der MDI-Kapazitäten in den USA auf Eis. Das Projekt werde für 18 bis 24 Monaten pausieren, bestätigte ein Sprecher des DAX-Konzerns auf Nachfrage von Dow Jones Newswires. Zuvor hatte der Fachdienst ICIS über die Verzögerung berichtet.

Covestro hatte im Oktober 2018 Investitionen von 1,5 Milliarden Euro in eine World-Scale-MDI-Anlage am texanischen Standort Baytown angekündigt - die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Seinerzeit sah der DAX-Konzern im Markt für das Hartschaum-Vorprodukt langfristige Wachstumschancen. Die neue Anlage sollte über eine Kapazität von 500.000 Tonnen MDI pro Jahr verfügen und eigentlich 2024 in Betrieb genommen werden.

Inzwischen haben sich die Aussichten allgemein verdüstert. So hatte der Branchenverband VCI jüngst vor einem weiteren schwierigen Jahr für die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland gewarnt. Auch 2020 würden Handelskonflikte und die Abkühlung der deutschen Konjunktur das Geschäft beeinträchtigen.

January 22, 2020

