Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das politische Umfeld spricht für ein hohes Niveau des Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), so die Analysten der Helaba.So würden die Forderungen des britischen Premiers Johnson nach Nachverhandlungen des Austrittsabkommens in Brüssel abgelehnt und in Italien stünden Neuwahlen oder eine neue Regierungsbildung auf dem Programm. Zudem dürften die heutigen Einkaufsmanagerindices darauf hinweisen, dass eine konjunkturelle Aufhellung noch auf sich warten lasse. Der Bund-Future habe derweil zu einem Test der Trendlinie der Juli-Aufwärtsbewegung angesetzt, diese aber nicht durchbrechen können. Unterhalb der Trendlinie würden die Analysten die nächsten Haltemarken bei 177,74/82 und bei 176,92 (21-Tagelinie) lokalisieren. Darunter biete die Marke bei 176,45 weiteren Halt. Hürden seien bei 179,19 und im bei 179,58/66 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 177,74 und 179,19. ...

