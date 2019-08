Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien, Köln, Stuttgart (pts007/22.08.2019/08:45) - 10.000 Likes auf der TÜV AUSTRIA Group Facebook-Präsenz ist nur einer von mehreren wichtigen Meilensteinen der österreichischen Unternehmensgruppe. Wachstum in der TÜV AUSTRIA Group Die TÜV AUSTRIA Group hat die Marke von 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit überschritten. Mit jährlich mehr als 200 neuen Einstiegen beweist Österreichs führendes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen seine Attraktivität als Arbeitgeber. Aktuelle Jobs in Österreich und Deutschland finden sich unter http://karriere.tuv.at Mit den Akquisitionen von TÜV AUSTRIA Standards & Compliance, TÜV AUSTRIA Sila Kalite, und MetaLOGIC ist die Gruppe auch im Ausland gewachsen. Weitere Informationen zur TÜV AUSTRIA Group im Annual Report http://www.tuvaustria.com/annualreport Mehr drin für Social Media Follower: 73.000 Facebook-, 29.000 LinkedIn-Follower Die Online Community der österreichischen Unternehmensgruppe wächst weiter. Der LinkedIn-Auftritt der TÜV AUSTRIA Group verzeichnet bereits mehr als 5.000 Follower: http://www.tuvaustria.com/linkedin Auf seiner Facebook-Präsenz feiert die TÜV AUSTRIA Group mehr als 10.000 Likes: http://www.tuvaustria.com/fb Insgesamt folgen den Gesellschaften der TÜV AUSTRIA Unternehmensgruppe auf LinkedIn mehr als 29.000 User, über Facebook erreicht TÜV AUSTRIA knapp 73.000 Personen. TÜV AUSTRIA Group & Social Media Die TÜV AUSTRIA Group postet regelmäßig Updates über Industrie, Energie, Bautechnik, Cyber Security, Managementsysteme, Medizintechnik, Kraftfahrtechnik, Weiterbildung, Zertifizierungen und Karrieremöglichkeiten und vieles mehr auf folgenden Social Media Plattformen sowie http://www.tuvaustria.com LinkedIn http://www.tuvaustria.com/linkedin Facebook http://www.tuvaustria.com/fb Facebook (TÜV AUSTRIA Akademie) https://www.facebook.com/TuvAustriaAkademie/ Instagram https://www.linkedin.com/company/t%C3%BCv-austria Twitter http://www.twitter.com/TUEV_AUSTRIA You Tube http://www.youtube.com/TuvAustriaMedia XING https://www.xing.com/companies/t%C3%BCvaustria Facebook International TÜV AUSTRIA Asia https://www.facebook.com/profile.php?id=279058858898264&ref=br_rs TÜV AUSTRIA Deutschland https://www.facebook.com/tuvaustriadeutschland/ TÜV AUSTRIA Hellas https://www.facebook.com/tuvaustriahellas/?ref=br_rs TÜV AUSTRIA Iberia https://www.facebook.com/tuviberia/ TÜV AUSTRIA Italia https://www.facebook.com/T%C3%9CV-Austria-Italia-Blu-Solutions-Srl-https://www.f acebook.com/TÜV-Austria-Italia-Blu-Solutions-Srl-1766650690309191 TÜV AUSTRIA Romania https://www.facebook.com/tuvromania/ TÜV AUSTRIA Sila Kalite https://www.facebook.com/silakalite/ TÜV AUSTRIA Turk https://www.facebook.com/tuvaustriaturk/ (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Group Ansprechpartner: PhDr. Andreas Wanda Tel.: +43(0)50454-0 E-Mail: andreas.wanda@tuv.at Website: www.tuv.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190822007

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2019 02:45 ET (06:45 GMT)