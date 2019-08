...verloren um jetzt einen Blitzstart hinzulegen. Im Falle Leoni genügte gestern die Kaufempfehlung einer großen Bank (HSBC) um den Kurs sofort um 10 % nach oben zu ziehen. SGL Carbon erreichte das gleiche. Betroffen sind nicht nur Autozulieferer, sondern all die Unternehmen, die mit sehr engen Märkten überproportional beglückt wurden. Das Schwergewicht dieser Möglichkeiten liegt also im M- und SDAX. Bitte in den Briefen die Einzelheiten nachlesen.



