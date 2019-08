Aurora Solar Technologies erhält Bestellung von in China ansässigen Anbieter schlüsselfertiger Produktionsanlagen DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Expansion Aurora Solar Technologies erhält Bestellung von in China ansässigen Anbieter schlüsselfertiger Produktionsanlagen 22.08.2019 / 09:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aurora erhält Bestellung von in China ansässigen Anbieter schlüsselfertiger Produktionsanlagen North Vancouver, Kanada, 21. August 2019 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82) ("Aurora" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag erhalten hat, seine Inline-Hetero-Junction-Messsysteme (HJT) an einen in China ansässigen Hersteller von schlüsselfertigen Solarzellen-Produktionsanlagen zu liefern. Die neue Bestellung umfasst vier DM-121-Messsysteme und zugehörige AS-100-Server. Es wird erwartet, dass diese Produkte zur Überprüfung und zum Einbau der Aurora-Produkte in die schlüsselfertigen Angebote dieses Unternehmens und in einem Endnutzer-Pilotprojekt verwendet werden. Laut Planung werden die Einheiten bis September 2019 ausgeliefert. "Dieser Auftrag eines großen Anbieters schlüsselfertiger Produktionsanlagen in China ist aus zwei Gründen eine wichtige Entwicklung für Aurora", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer von Aurora. "Erstens, dies ist unser dritter Design-Sieg für Solarzellenproduktionsanlagen, der einen neuen OEM-Kanal für den Markt in China eröffnet. Zweitens ist dies der erste Verkauf unseres DM-121-Messsystems für die kommerzielle Produktion von HJT-Solarzellen, was Aurora in diesem Marktsegment als führendes Unternehmen positioniert, in dem wir in den nächsten vier Jahren ein Wachstum um das Achtfache prognostizieren." Zur Herstellung der elektrischen Struktur einer HJT-Zelle müssen auf beiden Seiten eines kristallinen Siliziumwafers dünne Schichten aus amorphem Silizium sowie transparente, leitfähige Oxidschichten (TCO) aufgebracht werden, um die erzeugte Leistung zu absorbieren. Die TCOs sind die Leitungen, über die elektrischer Strom vom aktiven Teil der Zelle zu den Metallkontakten fließt. Die Optimierung und Kontrolle der Gleichmäßigkeit der TCO-Schichten während der Zellherstellung ist entscheidend für die Maximierung der Leistung und Ausbeute der HJT-Zellen. Das DM-121-System misst die TCO-Schichtwiderstände und TCO-Schichtstärken auf der Vorder- und Rückseite der Silizium-Fotovoltaik-Wafer. Sowohl der Schichtwiderstand als auch die Schichtstärke werden an einer Reihe diskreter Punkte entlang jedes Wafers unter Verwendung von Auroras patentierter berührungsloser Infrarot-Messtechnologie gemessen. Über Aurora Solar Technologies Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern. Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Hersteller von Solarzellen verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Die Webpräsenz von Aurora findet sich unter www.aurorasolartech.com. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Aurora Solar Technologies Inc. Gordon Deans, P.Eng. President and Chief Executive Officer Tel. +1-778-241 5000 info@aurorasolartech.com Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.de 