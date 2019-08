Nach den deutlichen Gewinnen des Vortages notiert der deutsche Leitindex zum Handelsbeginn im Minus. Auch heute blicken Anleger auf die Notenbanken.

Die Hoffnung auf Konjunkturhilfen hat den Börsen am Mittwoch Auftrieb verschafft: Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,3 Prozent mit 11.803 Punkten aus dem Handel. Auch der MDax für die mittelgroßen Unternehmen und der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schlossen mehr als ein Prozent im Plus.

Am Donnerstag legt der Dax dagegen erstmal Verschnaufpause einlegen: Der Leitindex lag zum Handelsstart 0,48 im Minus bei 11.747 Punkten. Auch MDax und EuroStoxx starteten im Minus.

Anleger blicken heute erneut auf die Notenbanken: Nach der US-Notenbank Fed legt heute auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Protokolle für die Sitzung im Juli offen. Investoren hoffen, darin Hinweise auf die weitere Ausrichtung der Geldpolitik zu finden. Neben Zinssenkungen wird auch über eine Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe spekuliert.

Auch die US-Notenbank bestimmt weiter die Märkte: Beim alljährlichen Treffen der Währungshüter im US-amerikanischen Jackson Hole diskutieren die Notenbanker über aktuelle Themen der internationalen Geldpolitik. Anleger blicken besonders gespannt auf die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Freitag. Sie erhoffen sich Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik der USA.

Zudem werden am Donnerstag die Stimmungsbarometer der der deutschen und europäischen Einkaufsmanager und ...

