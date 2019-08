Die Commerzbank hat Carl Zeiss Meditec von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 92 Euro angehoben. Ihn habe im dritten Geschäftsquartal vor allem die hohe Nachfrage aus China nach Technik zur operativen Sehfehlerkorrektur überrascht, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das treibe die Margen des Herstellers von Medizintechnik an. Seit Jahresbeginn hätten sich die Markterwartungen für den operativen Gewinn (Ebit) positiv entwickelt, acu Wendorffs Schätzungen stehen im Einklang mit diesen. Der Experte rechnet mit einem Ebit-Anstieg im Geschäftsjahr 2018/19 um 34 Prozent./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019

