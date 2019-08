Vietnam hält seine Spitzenposition im Wachstumsranking der asiatischen EM. Das 1. Hj. brachte offiziell 6,8% Wachstum, obwohl das Land mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. So brachen über die noch immer beachtliche Agrarproduktion mehrere Plagen herein - von einer Dürre, die neben dem Ackerbau auch die Fischzucht traf, bis zum Ausbruch der Schweinepest.Derweil kam vor allem die verarbeitende Industrie voran. Vietnam profitiert hier vom US-chinesischen Handelskonflikt, sowohl durch Produktionsverlagerungen aus China heraus als auch der Umorientierung der US-Nachfrage von China weg hin zu "sicheren" Lieferanten. Die Stellung der USA als wichtigster Exportmarkt wurde dabei untermauert, das Volumen stieg im 1. Hj. dank dieser besonderen Konstellation um 28%. Diese positiven Trends schlagen sich auch im Wachstums-ausblick nieder. Der IWF setzt für 2019/20 in seinem aktuellen Ausblick je 6,5% reales Wachstum an. Die renommierte ADB ist in ihrem fast zeitgleich erschienenen Ausblick noch ein bisschen optimistischer und erwartet ...

