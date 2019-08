Bremen (ots) - Wer ihn einmal spielen gesehen hat, vergisst ihn nie wieder: Klaus Maria Brandauer. Ensemblemitglied und Regisseur am Wiener Burgtheater, international berühmt geworden als Hendrik Höfgen in der Klaus-Mann-Verfilmung "Mephisto". Er war der Gegenspieler von James Bond und von Robert Redford in "Jenseits von Afrika". Wohnhaft in der Steiermark und in Berlin könne er manchmal weinen, wenn er sehe, "wie es mit unserer europäischen Idee ausschaut". Wann er zuletzt demonstriert hat, ob Gelassenheit in der Politik unabdingbar ist und warum Kirche ihm ein Gefühl der Heimat gibt, berichtet Brandauer bei 3nach9.



Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag (23.8.) ab 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen folgende Gäste: den ehemaligen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und seine Tochter Caroline, den Countertenor Jochen Kowalski, die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner, den Entertainer Hannes Ringlstetter und die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer.



Caroline und Wolfgang Bosbach



Wolfgang Bosbach saß 23 Jahre lang im Bundestag, pendelte vom Rheinland nach Berlin. Seine drei Töchter haben in ihrer Kindheit nicht viel von ihrem umtriebigen Vater mitbekommen. Warum seine älteste Tochter Caroline heute dennoch Gefallen an politischer Arbeit findet, wer in dem Mehrgenerationenhaushalt Bosbach Wortführer war und wie der Vater damit umgeht, dass seine Tochter bald einen SPD-Politiker heiraten wird, berichten beide bei 3nach9.



Jochen Kowalski



Schon als kleiner Junge sang Jochen Kowalski so glockenhell, dass seine Stimme mit der eines Mädchens verwechselt wurde. Später ließ er sich zunächst zum Tenor ausbilden, dann wurde seine außergewöhnlich hohe Stimme erkannt und er der erste Countertenor der DDR. Was Kowalski bei seinen Reisen ins nicht-sozialistische Ausland erlebt hat und warum er seine Zeit als Bühnenarbeiter bei der Staatsoper als schönste seines Lebens bezeichnet, erzählt Kowalski bei 3nach9.



Susanne Daubner



Seit 20 Jahren ist sie das Gesicht der Tagesschau: Susanne Daubner. Zur Sprecherin wurde sie in der ehemaligen DDR ausgebildet, die Stasi wollte sie als Inoffizielle Mitarbeiterin anwerben. Von ihrer Flucht aus der DDR, ihrem Karrierebeginn in Berlin und Pannen bei der Tagesschau, berichtet Daubner bei 3nach9.



Hannes Ringlstetter



"Der Bayer ist ein widersprüchliches Wesen", behauptet Hannes Ringlstetter. Niederbayer, Kabarettist, Komiker, Musiker, Schauspieler und Late-Night-Talker im Bayerischen Fernsehen. Über Grantigkeit, Dialektmusik und warum er sein neues Programm stets einem Therapeuten vorspielt, bevor es ein großes Publikum zu sehen bekommt, berichtet Ringlstetter bei 3nach9.



Luisa Neubauer



Jeden Freitag geht sie auf die Straße und kämpft für eine bessere Zukunft: Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer. "Sie werden eines Tages nicht sagen können, dass Sie es nicht gewusst haben", klagt die 23-jährige Hamburgerin Politik und Gesellschaft an. Wie sie zur Fridays for Future-Bewegung kam, was ihr Engagement bislang gebracht hat und was sich künftig ändern soll, erzählt sie bei 3nach9.



Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen



Pressekontakt:



Radio Bremen

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Diepenau 10

28195 Bremen

0421-246.41050

presse.pr@radiobremen.de

www.radiobremen.de



Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6605