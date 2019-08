Erst vor Kurzem hat der australische Goldexplorer Amani Gold (WKN A2DJ27 / ASX ANL), in Person von Chairman Klaus Eckhof, eine "aufregende Phase" in der Entwicklung seiner Goldprojekte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) eingeläutet (wir berichteten). Und jetzt geht es tatsächlich los! Wie das Unternehmen nämlich mitteilte, hat man die nächste Bohrkampagne auf der Goldlagerstätte Kebigada, Teil des Goldprojekts ...

