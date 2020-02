Red Pine Exploration arbeitet auch 2020 weiter an dem hochgradigen Goldprojekt Wawa in Ontario. Das Unternehmen gab den Rahmen für das diesjährige Bohrprogramm bekannt.

Drei Ziele im Fokus

Red Pine Exploration Inc. (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) startet das 2020er-Borhprogramm auf seinem Wawa-Goldprojekt. Wie das Unternehmen mitteilte, verfolgt man mit den diesjährigen Drilling-Arbeiten drei Ziele. Zum einen die Goldmineralisierung unter dem Surluga-Vorkommen abseits der bestehenden Ressource weiter getestet werden. Die Mineralisierung ist hier in alle Richtungen offen. Daneben will man Bohrlöcher an der Hornblende Shear Zone, in Nachbarschaft zu Surluga, niederbringen. Nicht zuletzt soll die Mineralisierung in der Jubilee Shear Zone getestet werden. Sie liegt südlich von Parkhill.

Transformation geht weiter

Red Pine hat es durch seine Arbeiten seit dem Jahr 2014

