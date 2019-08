Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt nach der Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 54 Euro gesenkt. Analyst Marc-Rene Tonn kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Ingenieurdienstleister und liegt damit unter den Markterwartungen. Es bleibe unsicher, wann und wie schnell sich die Margen beim Unternehmen wieder erholten./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 08:15 / MESZ

