Die Aktien der Commerzbank haben in der Vorwoche ein neues Allzeittief markiert. Nach dem Erholungsversuch zu Wochenbeginn fragen sich Anleger, ob das die Trendwende nach oben sei. Doch Charttechnisch ist der Abwärtstrend intakt. Am Donnerstagmorgen verlieren die Titel erneut mehr als ein Prozent. Was Anleger jetzt wissen müssen und welche...

