Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,00 auf 1,95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Kapitalrendite (ROTE) der italienischen Geldhäuser sei im zweiten Quartal deutlich gestiegen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch die verbesserte Qualität der Vermögenswerte und gesunkene Kosten verminderten den Ertragsdruck. Für die Großbank Intesa Sanpaolo reduzierte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2023. Die Aktie sei zudem hoch bewertet, hieß es zur beibehaltenen Verkaufsempfehlung./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 21:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-08-22/10:36

ISIN: IT0000072618