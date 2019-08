Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33,80 auf 31,70 Euro gesenkt. Seine neue Kaufempfehlung begründete Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der jüngsten Kursschwäche der Aktie. Gleichzeitig senkte er wegen der generell schwachen Märkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Vermögensverwalters für die Jahre bis 2021. Das Kursziel sinke auch wegen einer niedrigeren Bewertung der Vergleichsgruppe./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-08-22/10:37

ISIN: DE000DWS1007