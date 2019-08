Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1081 Dollar nach 1,1104 USD beim Richtkurs vom Mittwoch. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1086 Dollar notiert.Nachdem die US-Notenbank am Mittwochabend das Protokoll zu ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlicht ...

