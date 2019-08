Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Dem Zementhersteller sei es im ersten Halbjahr gelungen, Schwächen in einem Segment durch die Stärke in anderen Bereichen auszugleichen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Aktienrückkaufprogramm sei positiv zu werten./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 02:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / 02:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-08-22/11:05

ISIN: IE0001827041