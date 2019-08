Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die in Hamburg ansässige und im SDAX notierte Solar- und Windparkbetreibergesellschaft Encavis AG (ISIN DE0006095003/ WKN 609500, Prime Standard), erwarb eine Minderheitsbeteiligung von 30% an der Stern Energy SpA, ihrem langjährigen Partner für die Bereiche Operation and Management (O&M), um ihr Geschäft mit technischen Solardienstleistungen zu stärken, so die Encavis AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

