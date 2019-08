Frankfurt (www.fondscheck.de) - Stellen Sie sich ein fallendes Messer vor. Was würden Sie Ihren Mitmenschen raten? Am ehesten doch wohl: "Lass das Messer erst einmal auf den Boden fallen. Danach kannst du es behutsam aufheben, ohne dich zu schneiden", so die Experten von DWS."Never catch a falling knife" - zu Deutsch: "Greife nie in ein fallendes Messer" - habe sich denn auch als Börsenweisheit unter Anlegern etabliert. Mit dem fallenden Messer sei eine Aktie gemeint, deren Kurs abstürze. Die Schnittwunde, die beim Zugreifen, also beim Kauf riskiert werde, stehe für das Verlustrisiko. ...

