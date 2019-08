Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Buy" belassen. Der europäische Investitionsgütersektor verliere weiter an Fahrt und dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2019 sein Tief erreicht haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies dabei auf sinkende Umsätze und ein schwächeres Auftragswachstum, wobei sich die Frühindikatoren aber stabilisiert hätten. Positiv gestimmt sei er daher etwa für Aktien mit attraktiver Bewertung wie etwa für die von Siemens Gamesa, Alstom oder Kion./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-08-22/11:35

ISIN: ES0143416115