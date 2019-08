Die DZ Bank hat die Einstufung für Osram auf "Halten" mit einem fairen Wert je Aktie von 38,50 Euro belassen. Indem der Lichtkonzern das AMS-Angebot ermögliche, nehme das Bieterrennen Fahrt auf, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betrachte das Interesse an der Übernahme von Osram als positiv für die Bieter und Aktionäre. Der Aktienkurs sei nach wie vor niedrig./ajx/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 09:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / 09:04 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-08-22/11:49

ISIN: DE000LED4000