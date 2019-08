marktEINBLICKE um 12: DAX im Minus, Evotec kämpft sich zurück

Am Donnerstag unterbricht der DAX seine Erholungsrallye, die Kursverluste halten sich jedoch in Grenzen. In den vergangenen Tagen konnten sich Anleger ein wenig beruhigen, so dass der Handelsstreit zwischen China und USA oder Italien nicht mehr allzu viel Schrecken verbreiten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 11.772 MDAX -0,3% 25.383 TecDAX -0,3% 2.775 SDAX +0,3% 10.675 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.384

Die Topwerte im DAX sind thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). In der zweiten Reihe sorgt Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) für Furore. Die Aktie des Hamburger Biotechnologiekonzerns startet eine Aufholjagd. Im Fokus steht auch BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296). Der chinesische Elektroauto- und Batterienhersteller muss schmerzlich erfahren, dass kurzfristig auch im Bereich Elektroautos die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die langfristigen Aussichten bleiben jedoch positiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...