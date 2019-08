TALLAHASSEE, Fla., Aug. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com) freut sich bekannt zu geben, dass das mit Spannung erwartete Royalton Grenada Resort and Spa (https://www.royaltonresorts.com/royalton-grenada) ab dem am 1. März 2020 seine ersten Gäste begrüßen wird. Die Eröffnung des Resorts folgt der Expansion der Kette auf den Inseln der Ostkaribik und bietet den Reisenden mehr denn je Möglichkeiten für einen Urlaub an einzigartigen und exotischen Zielen.

Es wird erwartet, dass dieser jüngste Zugang zu der führenden Hotelkette bei der Eröffnung das größte Resort auf der Karibikinsel Grenada sein wird, mit 269 Luxussuiten Das brandneue All-in-Luxury-Resort an der Tamarind Bay wird der malerischen Insel Grenada eine neue Dimension der Gastfreundschaft verleihen. Die Insel bietet üppige Landschaften, in denen die Besucher malerische Berge, magische Wasserfälle und faszinierende historische Stätten mit vielen Möglichkeiten für Abenteuer und Entspannung erkunden können.

Royalton Grenada Resort and Spa wird auch die erste Immobilie im Royalton-Portfolio sein, die das neue Ma Maison Restaurant präsentiert. Das französische Bistro-Restaurant, ein neues Gastronomiekonzept für die Kette, bietet authentische Küche in Ufernähe. Die Gäste können auch aus einer Reihe anderer kulinarischer Möglichkeiten wählen und ohne Reservierung in den À-la-carte-Restaurants des Resorts Mahlzeiten genießen.

Neben der beneidenswerten Lage mit direktem Zugang zu zwei der reizvollsten weißen Sandstrände der Insel können sich die Gäste auch auf gut ausgestattete Unterkünfte, einen 24-Stunden-Zimmerservice, kostenlosen, nicht motorisierten Wassersport, All-in Connectivity mit kostenlosem High-Speed-WLAN im ganzen Resort, ein erstklassiges Spa und mehr freuen. Jede Suite verfügt über Regenduschen, Zwei-Personen-Wannen und handgefertigte DreamBed Matratzen, die den perfekten Rückzugsort nach einem Tag im Paradies bieten.

Buchen Sie bis zum 30. September, um das Einführungsangebot (https://www.royaltonresorts.com/royalton-grenada/promotions/introductory-offer) des Royalton Grenada Resort and Spa mit Einsparungen von bis zu 50 % zu nutzen, mit Angeboten mit kostenfreiem Aufenthalt für bis zu zwei Kinder und bis zu 600 USD an Resort-Guthaben*. Weitere Informationen über dieses neue Resort-Erlebnis der preisgekrönten Royalton Luxury Resorts finden Sie unter https://www.royaltonresorts.com/royalton-grenada (https://www.royaltonresorts.com/royalton-grenada).

* Vollständige Details zum Angebot finden Sie hier: https://www.royaltonresorts.com/royalton-grenada/promotions/introductory-offer (https://www.royaltonresorts.com/royalton-grenada/promotions/introductory-offer)

Über Royalton Luxury Resorts

Die preisgekrönten Royalton Luxury Resorts verkörpern moderne Eleganz und bieten einen All-In Luxury-Urlaub an einigen der beliebtesten tropischen Reiseziele der Welt, darunter Antigua, Jamaika, die Dominikanische Republik, Saint Lucia, Mexiko und Kuba. Mit einer Reihe von Inklusivleistungen auf höchstem internationalen Niveau, darunter das hochwertige, handgefertigte DreamBed, unbegrenzte Speiseangebote in Restaurants ohne Reservierungspflicht, eine Sports-Event-Guarantee und vieles mehr. Viele der Resorts richten sich gleichermaßen an Familien und Paare, mit branchenführenden beaufsichtigten Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, die ohne zusätzliche Kosten angeboten werden, kombiniert mit familienfreundlichen Unterkunfts- und Speisemöglichkeiten.

