Das diesjährige Sommerloch neigt sich spürbar dem Ende entgegen und Mitglieder des No Brainer Clubs sind mal wieder bestens positioniert, um langsam aber sicher an allen Fronten abzuräumen. Nach erneuten +100% Tradinggewinn mit der Trovagene-Aktie gewinnt auch der neueste No Brainer innerhalb von nur 2 Wochen um +50% an Wert hinzu.

Die Aktie von Aileron Therapeutics (WKN: A2DUEV) hatten wir NBC-Mitgliedern im Rahmen unserer Monatsausgabe am 1. August auf fünf Seiten zu einem Kurs von seinerzeit 0,50 USD ausführlich vorgestellt und zum Kauf empfohlen. Nach einer entspannten, einwöchigen Sammelphase schoss das Papier in den vergangenen zwei Wochen um +50% auf bis 0,77 USD in die Höhe. Welche Handlungen nun angeraten sind, erfahren Club-Angehörige von unseren Biotech-Experten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...