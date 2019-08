Wien (www.anleihencheck.de) - Die jüngste Rally im Marktsegment der Qualitätsemittenten am globalen Anleihemarkt führte die Renditen eines Großteils der Euro-Staatsanleihen in den negativen Bereich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Zuge dieser Entwicklung sei die so genannte "100-jährige Anleihe" der Republik Österreich (Laufzeit Sep 2117) in den Anlegerfokus gerückt. Denn zum einen stelle sie derzeit den Endpunkt der Sovereign Euro-Zinskurve und damit den endlosesten (quasi) risikofreien Zins der Eurozone dar. Zum anderen habe ihr exponenzieller Kursanstieg beeindruckt, obgleich dieser "nur" die finanzmathematische Konsequenz einer extrem hohen Duration (56,4) und Konvexität (43,8) widerspiegele. Mit einem Wertzuwachs von 66% seit Jahresbeginn bzw. 100% seit Emission gelte die "100-jährige Anleihe" Österreich dennoch vielen als Versinnbildlichung der von lockerer Geldpolitik hätten Verzerrungen und/oder Übertreibungen am Euro-Anleihemarkt verursacht. ...

