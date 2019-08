Die Schweizer Großbank UBS hat Renault nach schwächelnden Juli-Daten zu Einzel- und auch Großhandelsumsätzen aus China auf "Neutral" belassen. Aktuell sehe er für die Branche trotz leichter erreichbarer Vergleichswerte aus dem Vorjahr keinen Silberstreif am Horizont, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Autoherstellern aus Europa und den USA. Die französischen Autohersteller hätten aktuell allerdings noch nicht über ihren Absatz im Juli berichtet./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

