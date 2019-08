Update - erneut 4,5 Sterne! Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die zwei in 2017 begebenen Anleihen (A19MDV und A19JEV) der Metalcorp Group S.A. nach der Veröffentlichung der Konzern-Halbjahreszahlen weiterhin jeweils mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die Metalcorp Group B.V. konnte in den letzten Jahren die Erträge kontinuierlich steigern und ist seit ihrem Bestehen profitabel. Die Ergebnissteigerungen der letzten Jahre bestätigen das risikoaverse Geschäftsmodell der Metalcorp Group B.V., durch welches die Ertragsqualität unabhängig von der Entwicklung der Rohstoffpreise auch in Zukunft gesteigert werden kann, so die Analysten. Die Wertschöpfungstiefe werde durch den Aufbau von eigenen Produktionskapazitäten und Rohstoffressourcen zudem sukzessive erhöht. Aufgrund des erfolgreichen Track Records in Verbindung mit den attraktiven Rendite der Metalcorp-Anleihen seien diese nach Meinung der KFM-Analysten weiterhin "attraktiv (positiver Ausblick)".

Metalcorp-Anleihe 2017/22 (WKN: A19MDV)

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Metalcorp Group B.V. ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 02.10.2022. Im Rahmen der Anleiheemission wurden 50 Mio. Euro platziert, die im April 2018 um weitere 30 Mio. Euro auf insgesamt 80 Mio. Euro aufgestockt wurden. Nach ...

