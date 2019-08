Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000) erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz in Höhe von 99,0 Mio. EUR im Vergleich zu 104,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Währungsbereinigt lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 bei 97,4 Mio. EUR. Die rückläufige Umsatzentwicklung wurde insbesondere vom Bereich Mail Services bestimmt, während der Bereich Software/Digital um 20,6 % auf 8,9 Mio. EUR (H1 2018: 7,4 Mio. EUR) zulegen konnte.

Der Umsatz des Produktbereichs Frankieren lag bei 64,0 Mio. EUR gegenüber 65,4 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2018. Hintergrund ist neben einer Eintrübung der weltweiten Konjunkturaussichten auch eine teilweise Umsatzverschiebung in das zweite Halbjahr infolge des Vertriebsstarts des neuen und innovativen Frankiersystems PostBase Vision. Im Branchenvergleich konnte sich FP in einem schwierigen Marktumfeld dennoch weiter behaupten und seinen weltweiten Marktanteil erneut leicht auf 11,8 % ausbauen.

Der Bereich Software/ Digital entwickelte sich ...

