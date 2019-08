Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) bei einem Umsatz von fast 8 Mio. Euro und trotz deutlicher Investitionen in den Maschinenpark ein überproportionales Ergebniswachstum erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel deutlich und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 7,96 Mio. Euro erzielt und damit bereits rund 55 Prozent der gesamten Vorjahreserlöse eingefahren. Beim Nettoergebnis seien aufgrund von Skaleneffekten sogar schon 68 Prozent des Vorjahres erreicht. Der Auftragsbestand zum Bilanzstichtag 30.06.2019 betrage 32,00 Mio. Euro, das im Umlauf befindliche Angebotsvolumen (bzgl. Ausschreibungen) liege bei über 100,00 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund habe das Management die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt.

Aufgrund der über den Erwartungen liegenden aktuellen Unternehmensperformance, der sehr positiven Auftragslage und dem nochmals verbesserten Marktumfeld habe das Analystenteam seine Gewinnerwartungen nach oben angepasst. Demnach erwarte GBC für 2019 bei unveränderten Umsätzen von 17,70 Mio. Euro ein neues Konzernergebnis von 1,70 Mio. Euro (zuvor: 1,43 Mio. Euro). Für das nachfolgende Geschäftsjahre 2020 werde mit Umsatzerlösen von 19,70 Mio. Euro (zuvor: 19,50 Mio. Euro) und einem Konzernergebnis von 1,81 Mio. Euro (zuvor: 1,60 Mio. Euro) kalkuliert. Auf Basis ihrer angehobenen Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre ermitteln die Analysten einen fairen Wert je Aktie von 5,10 Euro (zuvor: 3,85 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.08.2019, 11:50 Uhr)

