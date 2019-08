Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Er rechne damit, dass die europäischen Automobilkonzerne die bis 2021 vorgegebenen Kohlendioxidziele in Europa erreichen werden, wenngleich dies herausfordernd werde, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Strafen müssten wohl nur wenige Autobauer zahlen, vielleicht sogar nur Fiat Chrysler als einziger Hersteller. Danach werde es aber noch wesentlich komplexer. So müsste angesichts der Ziele zur Schadstoffsenkung bis 2030 die Hälfte der Fahrzeugflotte dann elektrisch sein./ajx/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-08-22/12:59

ISIN: DE0005190003