Die NordLB hat das Kursziel für Hochtief nach Halbjahreszahlen von 115 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Baukonzern blicke positiv in die nahe Zukunft und habe den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des gegenwärtigen Bewertungsniveaus und mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld bleibe er aber bei seiner "Halten"-Empfehlung./ajx/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 12:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / 12:05 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-08-22/13:04

ISIN: DE0006070006