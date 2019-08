IRW-PRESS: FE Limited: Bedeutsame erste Analyseergebnisse von Hillside erhalten

Höhepunkte:

- Anomale Goldwerte in Gesteinssplitterproben der kürzlich entdeckten Quarzgänge mit gleicher Ausrichtung wie die nahegelegene historische Goldmine gefunden;

- Bedeutsame Basismetallgehalte in Eisener Hut-Ausbissen gefunden, darunter:

- HS008:-0,185ppm Au, 37,8ppm Ag, 0,46% Zn, 6,36% Cu; und

- Bohrziele identifiziert; Bohrungen sollen so schnell wie möglich beginnen.

Fe Limited (ASX: FEL) (FEL oder das Unternehmen) hat vor Kurzem eine Earn-in-Vereinbarung mit Macarthur Minerals Limited (Macarthur) über 18 Konzessionsgebiete in der Region Pilbara, die von südlich von Nullagine bis nördlich von Pilgangoora reichen, abgeschlossen. Die Liegenschaft ist vielversprechend hinsichtlich Lithium, Gold, Kupfer, Basismetallen und Eisenerz und es gibt viele bekannte Lagerstätten innerhalb und in der Nähe der Liegenschaft und dem östlichen Pilbara-Gebiet im Allgemeinen.

Proben der kürzlich stattgefundenen Erkundungsfahrt wurden in der ersten Augustwoche mit einem Eilauftrag, insbesondere bezüglich der Proben der Gruppe Hillside (Hillside-Projekt), an das Labor geschickt. Drei der bislang erhaltenen Analyseergebnisse ergaben stark anomale Edelmetall- und Goldwerte von drei verschiedenen Standorten; alle Ergebnisse finden Sie in Tabelle 2 (Tabelle 1 zeigt die Probenstandorte). Das Basismetallergebnis aus dem Eiserner Hut-Ausbiss weist ähnliche Kupferwerte auf wie ein historischer Gesteinssplitter aus einem Eiserner Hut-Ausbiss direkt südlich entlang des Streichens in einer Entfernung von rund 6 km. Beide Ausbisse liegen innerhalb einer starken magnetischen Anomalie, die im Rahmen einer helikoptergestützten elektromagnetischen Untersuchung durch Macarthur im Jahr 2018 entdeckt wurde (siehe Abbildung 1). Der Eiserne Hut wird in den nächsten Monaten ein Bohrziel höchster Priorität sein.

Zurzeit plant das Unternehmen Feldarbeiten in naher Zukunft, darunter detaillierte Kartierung und weitere Splitterproben auf dem Hillside-Projekt. Die vorläufigen Planungen für die ersten Bohrungen sind im Gange und umfassen auch historische Arbeiten (falls notwendig) und die für logistische Zwecke und hinsichtlich Zugänglichkeit notwendigen Erdarbeiten. Die endgültigen Bohrstandorte werden nach der detaillierten Kartierung und Sammlung von Ground-Truth-Daten von Zielen, die bereits durch die aktuell stattfindende Luftbildvermessung am Schreibtisch identifiziert wurden, festgelegt.

Abbildung 1 - Probenstandorte auf Hillside über TMI

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48646/0398 - Hillside Initial Assay Results (220819)-DEPRcom.001.jpeg

Tabelle 1 - Probenstandorte

HILLSIDE PROBENSTANDORTE

Proben-BreitengrLängengraBeschreibung Ziel

ID ad d

HS001 21°49'55119°39'10In-situ-GesteinsspliAu, Cu (andere

.83"S .06"E tterproben aus Basismetalle

Quarzgängen ?)

HS002 21°49'55119°39'10Quarzgang mit Au, Cu (andere

.83"S .06"E verwittertem Basismetalle

Schiefer ?)

HS003 21°49'16119°40'48Quarzgeröll aus Au, Cu (andere

.33"S .36"E Flussbett Basismetalle

HS004 21°48'7.119°39'43Flussbett-Gestein Au, Basismetalle

82"S .91"E

HS005 21°48'11119°39'51Flussbett-GesteinsspAu, Basismetalle

.27"S .32"E litter

HS006 21°47'30119°39'45Quarzproben Au,Cu

.15"S .89"E

HS007 21°47'29119°39'50Oxidiertes QuarzriffAu, Basismetalle

.89"S .00"E

HS008 21°45'4.119°39'52Eiserner Hut mit MalAu, Basismetalle

92"S .07"E achit

HS009 21°41'5.119°39'25Quarzriff Au, Multimetalle

57"S .53"E

HS010 21°44'3.119°40'41Quarzriff Au, Multimetalle

30"S .79"E

HS011 21°44'3.119°40'44Quarzriff Au, Multimetalle

50"S .86"E

Tabelle 2 - Analyseergebnisse

HILLSIDE

Analyseergebnisse der Gesteinssplitter

PROBE Au-ICPME-MS61ME-MS61ME-MS61ME-MS61ME-MS61ME-MS61Cu-OG6

22 2

BESCHREIBUNAu Ag As Ni Pb S Zn Cu

G

ppm ppm ppm ppm ppm % ppm %

HS001 0,008 0,04 21,8 344 1 0,07 63

HS002 0,002 <0,01 1,1 71,3 1,5 <0,01 25

HS003 0,002 0,01 1,3 29 <0,5 <0,01 49

HS004 0,002 0,05 10,7 325 1,5 <0,01 151

HS005 0,005 0,04 1,5 150 0,9 0,01 41

HS006 0,001 <0,01 0,8 6,9 <0,5 <0,01 2

HS007 0,001 0,03 3,1 354 0,6 0,05 623

HS008 0,185 37,8 378 215 254 0,23 4580 6,36

HS009 0,002 0,01 3,1 9,4 <0,5 <0,01 15

HS010 0,024 0,09 10,4 81,3 <0,5 <0,01 19

HS011 0,224 0,17 9,4 94 0,5 <0,01 49

Mit freundlichen Grüßen

FE LIMITED

Tony Sage

Non-Executive Chairman

ENDE

Kontakt:

32 Harrogate St, West Leederville

Western Australia 6007 Australia

Tel. +61 8 6181 9793

E-Mail ir@felimited.com.au

www.felimited.com.au

Fe Limited ist ein in Australien ansässiges Explorations- und Erschließungsunternehmen für Mineralressourcen.

KOMPETENTE PERSON

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Olaf Frederickson zusammengestellt wurden. Herr Frederickson ist ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und verfügt über ausreichend Erfahrung, wie sie für die hier dargestellte Art der Mineralisierung und die Lagerstättenart und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten nötig sind, um ihn als kompetente Person gemäß der Definition der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der JORC Code) zu qualifizieren. Herr Frederickson ist Berater von Fe Limited und stimmt zu, dass die Explorationsergebnisse in der bestehenden Form und im jeweiligen Kontext in den Bericht aufgenommen werden.

Die Originalmeldung finden Sie hier:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20190822/pdf/447qjfnf59pk6w.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48646

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48646&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0FEL1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000FEL1

AXC0171 2019-08-22/13:10