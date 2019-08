EQUI.TS GmbH (22.08.2019) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - auf künftiges Wachstum vorbereitet DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Research Update EQUI.TS GmbH (22.08.2019) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - auf künftiges Wachstum vorbereitet 22.08.2019 / 13:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Keine Aufholjagd in H2/19 - Guidance angepasst Es hatte sich als vorrausschauend herausgestellt, die Finanzplanung für das Gj. 2019 vorsichtig zu gestalten. Die hohen politischen Unsicherheiten hat zur Jahresmitte zur Erwartungskorrektur auch und erst recht in Kernmärkten von Viscom geführt. Die Hannoveraner passten darauf ihrerseits ihre offizielle Planung für 2019 an, was auch die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH tun. Der Geschäftsverlauf in H1/19 entwickelte sich zunehmend verhaltender; die Erlöse erreichten wie von uns erwartet in etwa das H1/18 Niveau. Der H1-Bestelleingang von EUR 40,0 Mio. spiegelt die gewachsene Investitionszurückhaltung der Kunden deutlich wider und enttäuschte. Unterdessen sind die Zukunftsinvestitionen bei Viscom (in Personal- und Raumkapazitäten) zum guten Teil getätigt, die verstärkte Ausrichtung hin zur Digitalisierung auf den Weg gebracht. Der Aktienkurs hat zwischenzeitlich die unsicheren Aussichten zum guten Teil eingepreist, der Markte erwartet u.E. für die absehbare Zukunft keine Gewinnsteigerungen mehr. Im Peervergleich zeigte sich eine Unterbewertung. Die konjunkturelle Visibilität ist gleichwohl weiterhin begrenzt. Folglich schätzen auch die EQUI.TS-Analysten vorsichtiger und raten weiter zu vorsichtigem Kauf. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Kontakt: Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 www.equits.de 22.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 861829 22.08.2019 AXC0173 2019-08-22/13:11