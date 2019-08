Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Abwärtsdruck auf die Renditen jenseits und diesseits des Atlantiks ließ gestern etwas nach, so die Analysten von Postbank Research.In Ermangelung maßgeblicher Impulse von der Konjunkturseite hätten die Treasury-Renditen nur mit kurzen Ausschlägen auf die Veröffentlichung der FOMC-Minutes reagiert und den Handel auf moderat höheren Niveaus beendet. 10-jährige Papiere hätten gestern Abend mit 1,58% (+2 Basispunkte) rentiert. Hierzulande habe sich bei 10-jährigen Bundesanleihen ein vergleichbarer Renditeanstieg auf -0,67% ergeben. Erstmals in der Geschichte habe die Bundesrepublik gestern eine 30-jährige Anleihe mit einem Coupon von 0% begeben. Die Nachfrage habe sich zwar in Grenzen gehalten. Dennoch hätten Papiere im Wert von mehr als 800 Mio. Euro Abnehmer gefunden. ...

