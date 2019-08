New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder "Unternehmen") freut sich, ankündigen zu können, dass es am Mittwoch, den 28. August 2019, vor der Öffnung der TSX-Venture Exchange die Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2019 bekanntgeben wird.



Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, und Mitglieder des Managements werden am selben Tag um 09.00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT) eine Telefonkonferenz halten, um den Aktionären ein allgemeines Update zu den Aktivitäten und Ergebnissen des Unternehmens zu geben.



Die Einwahlnummer für Anrufer in den USA oder Kanada lautet 800-289-0459. Die Einwahlnummer für Anrufer in Deutschland lautet 0800-589-4608. Anrufer, die ihren Wohnsitz außerhalb der USA, Kanadas oder Deutschlands haben, sollten die Nummer +1-323-794-2558 wählen. Das Passwort für alle Teilnehmer lautet "877692". Für diejenigen, die nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, wird auf der Website des Unternehmens bis mindestens 17.00 Uhr EDT am 17. September 2019 eine Tonaufzeichnung der Telefonkonferenz verfügbar sein.



Informationen zu Galaxy Digital Galaxy Digital ist eine diversifizierte, mehrere Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf die Branche für digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisiert. Galaxy Digitals Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den Feldern Investment, Portfolio-Management, Kapitalmärkte, Geschäftsbetrieb, Asset-Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier verschiedene Geschäftsbereiche: "Trading", "Asset-Management", "Principal Investments" und "Advisory Services". CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seine Zentrale in New York City und unterhält Geschäftsstellen in Tokio, Hongkong, auf den Kaiman-Inseln (Geschäftssitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäftseinheiten und Produkte des Unternehmens sind unter www.galaxydigital.io abrufbar.



Die TSXV hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch nicht genehmigt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Grundsätzen der TSXV definiert ist) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Korrektheit dieser Pressemitteilung.



Falls nicht anderweitig angegeben, sind alle Zahlen in US-Dollar zu verstehen.



Christopher Ferraro, President, Galaxy Digital, Telefon: +1-212-390-9216, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io; Medienkontakt: Mike Geller, Managing Director, Prosek, Telefon: +1-212-279-3115, E-Mail: mgeller@prosek.com



