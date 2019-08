SANHA GmbH & Co. KG: Einhaltung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2019 bestätigt DGAP-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges SANHA GmbH & Co. KG: Einhaltung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2019 bestätigt 22.08.2019 / 13:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SANHA GmbH & Co. KG: Einhaltung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2019 bestätigt Essen, 22. August 2019 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, hat gemäß der geänderten Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1TNA70) heute ein Compliance Certificate auf der Unternehmenswebsite ( www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe/dokumente) veröffentlicht. In dem vom gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger geprüften Zertifikat wird die Einhaltung der Finanzkennzahlen (per 30. Juni 2019) gemäß § 10 (3) der Anleihebedingungen vom 15. September 2017 bestätigt. Der vollständige Halbjahresabschluss 2019 wird wie geplant morgen auf der Unternehmenswebsite unter www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe/dokumente/ veröffentlicht. Investor Relations / Presse: Fabian Kirchmann / Anna-Lena Mayer IR.on AG Telefon: 0221-9140970 E-Mail: SANHA@ir-on.com 22.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 45129 Essen Deutschland Telefon: +49 2054 / 925 - 0 Fax: +49 2054 / 925 - 250 E-Mail: info@sanha.com Internet: www.sanha.com ISIN: DE000A1TNA70 WKN: A1TNA7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover EQS News ID: 861819 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861819 22.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A1TNA70 AXC0176 2019-08-22/13:20