Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta017/22.08.2019/12:50) - Die Lifespot Capital AG gibt die finalen Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt und veröffentlicht ihren Jahresabschluss 2018. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates hat sich der Vorstand mit dem Kontrollgremium dazu entschlossen, EUR 1,02 Mio. (Vorjahr EUR 1,00 Mio.) auf die bestehenden Finanzanlagen abzuschreiben. Dies ist der Kursentwicklung der Beteiligung an der Lifespot Health Ltd. geschuldet. Zudem wurde aus Bonitätsgründen eine Forderung im Umlaufvermögen i.H.v. EUR 0,15 Mio. (Vorjahr EUR 0) abgeschrieben.



Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft im abgelaufenen Berichtsjahr 2018 belief sich damit auf ca. EUR 1,26 Mio. gegenüber EUR 1,25 Mio. im Vorjahr.



Lifespot Capital AG - Vorstand -



Kontakt Lifespot Capital AG: Andreas Empl Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 www.lifespotcapital.com ISIN: DE000A0DNBJ4 | WKN: A0DNBJ | Symbol: CDZ



(Ende)



Aussender: Lifespot Capital AG Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Empl Tel.: +49 89 244192 200 E-Mail: info@lifespotcapital.com Website: www.lifespotcapital.com



ISIN(s): DE000A0DNBJ4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1566471000336



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 22, 2019 06:50 ET (10:50 GMT)