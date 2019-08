Wachstumsmarkt Crowdlendig: Fintech-Startup Mintos erreicht nächsten wichtigen Meilenstein

Wer früher einen Kredit benötigte, wandte sich zunächst an seine Hausbank. Die Zeiten haben sich geändert. Das Internet hat Kreditnehmern und Kreditgebern sowie Sparern ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Peer-to-Peer-Kredite kommen immer mehr in Mode und bieten auch Fintech-Startups wie Mintos große Wachstumschancen.

Crowdlendig auf Wachstumskurs

Beim so genannten P2P- oder Crowdlendig werden Kredite über das Internet von mehreren Privatpersonen an mehrere Unternehmen oder andere Privatpersonen vermittelt. Die Geldbeträge, die die einzelnen Kreditgeber beisteuern und die Summen, die sich Kreditnehmer leihen, können dabei variieren. Als Vermittler treten Online-Marktplätze auf. Einer von ihnen ist Mintos.

Mintos ist ein globaler Online-Marktplatz für Investitionen in Kredite, der Privatanlegern eine einfache und transparente Möglichkeit bietet, in Kredite zu investieren, die von einer Vielzahl alternativer Kreditgeber auf der ganzen Welt vergeben werden. Seit der Markteinführung im Jahr 2015 ist Mintos exponentiell gewachsen und hat sich mit mehr als 170.000 Investoren im August 2019 zum weltweit größten Marktplatz seiner Art entwickelt. Mintos wurde in den Jahren 2016, 2017 und 2018 zum dritten Mal in Folge mit dem "People's Choice Award" ausgezeichnet, der von AltFi verliehen wird, einem Erfolgsbarometer unter den führenden alternativen Finanz- und Fintech-Unternehmen Europas.

