Erfurt (ots) - Die "Fridays-for-Future"-Bewegung hat den Umweltschutz ins kollektive Bewusstsein gerückt. Immer öfter werden Forderungen nach einer nachhaltigeren Lebensweise laut. Aktuell bereitet die Politik ein Gesetz zum Verbot von Plastiktüten in Deutschland vor. In der Live-Sendung "ERDE AN ZUKUNFT" am Sonntag, den 25. August um 20:00 Uhr spricht Moderator Felix mit Schülerinnen, die ihren Alltag bereits weitestgehend ohne Plastik bewältigen. Nach der Live-Sendung lädt KiKA ein, das Thema im Webtalk auf kika.de weiter zu diskutieren.



Über 200 Kilogramm Verpackungsmüll produziert jeder Deutsche im Jahr, über 2 Milliarden Plastiktüten sind jährlich in Deutschland im Umlauf, viele davon werden nur ein einziges Mal benutzt, bevor sie im Müll landen. Plastik verschwindet dabei niemals ganz von der Erdoberfläche, sondern kehrt als Mikroplastik zurück zu den Menschen. Grund genug für Vanessa (11 Jahre), Fee und Hannah (beide 19 Jahre), in ihrem Alltag so gut es geht auf Plastik zu verzichten. In der aktuellen Live-Sendung von "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) am 25. August erklären die umweltbewussten Mädchen, wie jede und jeder einzelne zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen kann. Auf kika.de können Zuschauer*innen den Gästen bis 21:00 Uhr im Studio live ihre Fragen zum Thema stellen, Vorschläge zum Plastiksparen einbringen und mitdiskutieren.



Alle Folgen des Wissensmagazins "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) sind auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Verantwortlicher Redakteur für die Live-Sendung ist Thomas Miles.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.



