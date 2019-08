Berlin (ots) - Praxisrelevantes Vortragsprogramm von Profis für Profis der Reinigungsbranche in Halle 6.2 des Berliner Messegeländes



Die CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. (24.-27.9.) spricht als internationale Kompetenzplattform für Reinigung und Hygiene alle Zielgruppen der Reinigungsbranche fachspezifisch an. Neben der kompletten Marktübersicht über die Innovationen von Reinigungsmaschinen und- geräten sowie Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmitteln bietet das CMS Praxisforum in Halle 6.2 des Berliner Messegeländes Fortbildung pur. Ob aktuelle Themen aus der Gebäudereinigung und zum neuen Rahmentarifvertrag, ob Vorträge und Diskussionen für Vertreter aus dem Gesundheits-, Hotel- und Gastronomiebereich sowie aus kommunalen Einrichtungen, ob Themen rund um Arbeitsschutz, Hygiene und Gesundheit in vielen Lebensbereichen: Der fachliche Input von Profis für die Profis der Reinigungsbranche vermittelt den aktuellen Wissenstand für das tägliche Geschäft.



Das CMS Praxisforum steht offen für alle Fachbesucher und Aussteller der Messe. Viele dieser Vorträge werden vom Qualitätsverbund Gebäudedienste als Lehrinhalte anerkannt. Eine aktuelle Übersicht unter http://ots.de/feLBfr.



