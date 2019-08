Wirecard: "Krieg der Sternchen" im Aufsichtsrat

Bei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) teilen sich die Meinungen. Die einen sehen in dem Zahlungsdienstleister den vielleicht aussichtsreichsten Wachstumswert im DAX, für die anderen bleibt Wirecard nach den heftigen Kursturbulenzen im laufenden Jahr und den anhaltenden Vorwürfen der Financial Times ein heißes Eisen. Auch im Aufsichtsrat des Konzerns gibt es Uneinigkeit - und zwar was die strategische Ausrichtung anbelangt.

Kampf um den Vorsitz

Das berichtete jüngst das Manager Magazin und spricht von einem "Krieg der Sternchen" im Wirecard-Aufseher-Gremium. Demnach ist im Aufsichtsrat ein "erbitterter Kampf um den Vorsitz ausgebrochen", so das Magazin. Im laufenden Jahr stand Wirecard immer wieder unter Beschuss durch die Financial Times. Es ging dabei um angeblich dubiose Buchungen und den Vorwurf der Bilanzmanipulation.

Den vollständigen Artikel lesen ...