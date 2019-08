WienBerlin (ots) - Buchneuerscheinung "Die Rhetorik des Sebastian Kurz. Was steckt dahinter?"



"Sebastian Kurz hat seinen Erfolg seiner Redetechnik zu verdanken" , analysiert der Kommunikationsexperte Thomas W. Albrecht. In seinem Buch entschlüsselt er, welche Methoden er benutzt und was ihn von Rendi-Wagner, Meinl-Reisinger, Kickl und Hofer unterscheidet.



Kurz' Redetechnik zielt darauf ab, im Unterbewusstsein zu wirken. "Sprache kann wie eine Droge wirken. Wir glauben, die Inhalte zu hören und zu bewerten - doch es sind die Emotionen, die uns bewegen."



Kurz' Reden besitzen eine Struktur, die Bedeutung transportieren und das Publikum einnehmen, noch bevor er mit dem eigentlichen Inhalt beginnt. "Kurz spiegelt den Gefühlszustand seines Publikums und wendet Sprachmuster an, die ein Wir-Gefühl erzeugen. Das macht ihn zum Leader. Das Publikum ist bereit, ihm zu folgen."



"Die Rhetorik des Sebastian Kurz. Was steckt dahinter?" von Thomas W. Albrecht



Erschienen im August 2019 im Goldegg Verlag



goldegg-verlag.com/titel/die-rhetorik-des-sebastian-kurz (https://www.ots.at/redirect/goldegg-verlag)



