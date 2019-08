Hochheim am Main (ots) - Der IT- und Digitalisierungsexperte hat lange Erfahrung als CEO eines internationalen IT-Dienstleisters und wird die Marktpräsenz des Drittwartungsanbieters weiter ausbauen.



Klaus Stöckert ist neuer CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Technogroup. Er folgt auf Dr. Ralf Dingeldein, der Technogroup seit 2017 in dieser Rolle leitete und sich neuen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zuwenden wird. Der Beirat bedankt sich bei Dr. Dingeldein für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.



Klaus Stöckert hat viele Jahre als Manager und CEO an der Schnittstelle zwischen der Informations- und Telekommunikationstechnologie sowie dem Vertrieb gearbeitet. Als CEO von Unify Deutschland, ehemals Siemens Enterprise Telecommunications, hat er den internationalen IT-Marktführer zu einem erfolgreichen Software- und Serviceunternehmen entwickelt.



"Im Zuge der digitalen Transformation werden nicht nur Daten, sondern auch IT-Infrastrukturen und Rechenzentrum-Services immer wichtiger", sagt Klaus Stöckert. "Dank dieser Entwicklung werden wir die Erfolgsgeschichte von Technogroup weiter schreiben und unsere Position als Marktführer für Third Party Maintenance (TPM) in der D/A/CH-Region weiter ausbauen. Dabei setzen wir auf unsere offene, mittelständische Unternehmenskultur, motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter, effiziente Abläufe und technologische Expertise als Eckpfeiler unseres Erfolgs."



Gegründet 1990, ist Technogroup heute ein breit aufgestellter Multivendor-Dienstleister mit einzigartiger Kompetenz rund um Rechenzentren. Rund 4.700 Kunden profitieren von einem dichten Servicenetz, persönlicher Betreuung und hoher Qualität. Das Unternehmen beschäftigt ca. 290 Mitarbeiter und ist auf kontinuierlichem Wachstumskurs. Anfang 2019 erfolgte mit der Übernahme des Wartungsanbieters CPU Service aus Polen ein weiterer Schritt in Richtung der internationalen Präsenz.



Technogroup ist der Marktführer für Third-Party Maintenance (TPM) in der D/A/CH-Region. Das Unternehmen bietet weltweit aus einer Hand Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für alle gängigen IT-Systeme in Rechenzentren. Die umfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchen kostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Services gehören unter anderem Administrationsdienste, Monitoring, Installation, Systemumzüge, Änderungen und Updates sowie Recycling von Altsystemen. Dank des umfassenden Know-hows und der langjährigen Branchenerfahrung bietet Technogroup eine professionelle Herangehensweise bei hohem Service-Level und reduzierten Kosten. Als eines der ersten Unternehmen im Markt ist Technogroup in den Bereichen Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Informationssicherheit gemäß den ISO-Normen zertifiziert.



